Frau legt 12 000 Euro für Betrüger bereit

Am Dienstag ist zwischen 12 und 17.30 Uhr eine 59-jährige Frau in Schwäbisch Gmünd von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden. Der Anrufer brachte die Dame dazu, insgesamt über 12 000 Euro in einen Umschlag zu packen und das Geld vor ihrem Haus zur Abholung bereit zu legen. Der falsche Polizeibeamte gaukelte ihr vor, dass die Bankmitarbeiter mit den Tätern unter einer Decke stecken würden und sie von dort Falschgeld ausgehändigt bekommen würde. Der Anrufer bot ihr an, dass ihr abgehobenes Geld auf Echtheit überprüft werden würde. Noch bevor die „echte“ Polizei, die von einem Nachbarn informiert wurde, an der Wohnadresse eintraf, wurde der deponierte Geldbetrag von den Betrügern abgeholt.