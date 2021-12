Flugblätter in Mögglingen fordern auf, die Gräben zwischen Geimpften und Ungeimpften zu schließen

Weihnachten ist das Fest der Liebe, so sagt man. Es erinnert die Menschen Jahr für Jahr daran, seinen Nächsten zu lieben, wie er ist, regt zum Nachdenken an. Daran erinnern aktuell auch Flugblätter in Mögglingen, im Altkreis Schwäbisch Gmünd, die in einigen Briefkästen aufgetaucht sind. Auf orangenem Untergrund wird auf diesen das Thema Impfen beleuchtet – aber aus einer etwas anderen Perspektive. Der anonyme Verfasser hat offenbar die Intention, zwischen Geimpften und Ungeimpften zu schlichten.

Post, wie man sie vielleicht nicht erwartet hatte. Kurz überblickt, hat man den Zettel schon fast wieder beiseite gelegt, der da zwischen Werbung und Tageszeitung eingeklemmt ist. Bei genauerem Hinsehen sieht man dann aber, dass das ein etwas anderer Beileger zu sein scheint als üblich. Dort steht: „Liebe Mitmenschen, ob geimpft oder ungeimpft. Wann ist der Graben zwischen uns so groß geworden? Wann haben wir eine vernünftige Streitkultur verlernt, ohne andere in eine Schublade zu stecken?“, steht dort in der Einleitung geschrieben. Eingerahmt die Buchstaben, verziert mit Tannennadeln, richtet sich der anonyme Verfasser nicht an Geimpfte oder Nicht-Geimpfte, sondern an beide Seiten, versucht zu vermitteln. Zunächst richtet sich der Verfasser an die Ungeimpften und gibt einige Argumente an, warum sich die Geimpften haben impfen lassen: „Vielleicht sind Deine Mitmenschen geimpft, weil sie jemanden wegen Corona verloren haben oder sie ihre Liebsten schützen möchten oder sie Angst vor dem Virus haben?“ Da es bekanntlich bei einer Schlichtung immer zwei Parteien gibt, richtet sich der Schreiber auch an die Geimpften: „Lieber Geimpfter, vielleicht sind Deine Mitmenschen nicht geimpft, weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können oder sie Angst vor Nebenwirkungen haben oder sie einen ihre Liebsten an den Nebenwirkungen verloren haben?“, geht es in dem Schreiben weiter. Einige weitere Begründungen sind an dieser Stelle nicht aufgeführt. Der anonyme Verfasser hat zumindest einmal eine Zeit gewählt, in der er tendenziell mehr Gehör bekommt. Man wolle doch keine Welt voller Hass und Ausgrenzung erschaffen, oder dass Freundschaften oder gar Familien zerbrechen ob unterschiedlicher Meinungen, ist dort weiterzulesen.

Schließlich endet das Blatt mit einem fast schon christlichen Appell: „Wir sollten alle an die Zeit vor Corona zurückdenken und unabhängig von Meinungen zusammenhalten. Nur gemeinsam bewältigen wir diese schwierige Zeit.“