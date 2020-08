Fischwilderer flüchtet

Am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr haben zwei Zeugen einen bislang Unbekannten beim Angeln im Rehnenmühlen-Stausee in Täferrot ertappt. Der Mann flüchtete als er die beiden Zeugen bemerkte, wobei er eine Brille und mehrere provisorisch zusammengebaute Angeln zurückließ. Die beiden Zeugen beschrieben ihn als etwa 50 bis 60 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, hagere Statur und graue Haare. Hinweise sind an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171 / 3580, zu richten.