Firma Renz unterstützt Zukunftsakademie

Die Firma Renz aus Heubach hat zertifizierte Gesichtsschutzschilden und einen Desinfektionsspender an die Zukunftsakademie Heidenheim gespendet. Auch Dank dieser Spende kann die Zukunftsakademie nun nach dem Corona-Lockdown wieder mit ihren Kursen beginnen. „Die Gesundheit unserer Kursteilnehmer sowie unserer Dozenten und Dozentinnen liegt uns sehr am Herzen“, so Simona Diehm, die Geschäftsführerin der Zukunftsakademie, „deshalb haben wir ein Hygienekonzept entwickelt, das das Risiko einer Covid-19-Ansteckung weitgehend unterbinden soll. Es freut uns sehr, dass wir hierfür von der Firma Renz professionelle Ausstattungshilfen bekommen konnten.“ An der Zukunftsakademie Heidenheim finden Dutzende außerschulische Kurse für Kinder und Jugendliche statt, die sich im naturwissenschaftlichen MINT-Bereich nach der Schule, am Wochenende oder in den Ferien praktisch betätigen wollen.