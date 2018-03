Feuerwehr befreit Frau aus Auto.

Eine 80-jährige Autofahrerin ist am Samstag gegen 11.30 Uhr auf der K 3334 in Richtung Schwäbisch Gmünd gefahren. In einer Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr sie eine Böschung hoch und kippte anschließend mit ihrem Auto auf die Seite.

Die 80-Jährige musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden von 3000. Die K 3334 musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden.