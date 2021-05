Fahrer versucht mit 28 000 Euro hohen Schaden.

Bei einem Unfall, den ein 37-Jähriger verursacht hat, ist am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr ein Sachschaden von rund 28 000 Euro entstanden.

Mit seinem Auto fuhr der 37-Jährige auf der Klarenbergstraße in Richtung Innenstadt. Wegen eines Fahrfehlers streifte er mit seinem Wagen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto.. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich das Fahrzeug des 37-Jährigen um 180 Grad und prallte dann gegen einen am linken Fahrbahnrand abgestellten Wagen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.