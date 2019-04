Fahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt.

Ein 37-jähriger Autofahrer ist am frühen Ostermontag gegen einen Baum geprallt. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Der 37-Jährige fuhr gegen 3.40 Uhr auf der B 297 in Richtung Lorch. In einer scharfen Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte neben der Fahrbahn mit einem Baum.

Dabei wurde der 37-Jährige in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr Lorch, die mit fünf Fahrzeugen und 18 Mann in Einsatz war, aus seinem Wagen befreit werden. Anschließend kam er mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Da die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, dass er Alkohol getrunken hatte, wurde ihm Blut abgenommen. Die B 297 musste zur Rettung des Verletzten und zur Unfallaufnahme bis 6.18 Uhr voll gesperrt werden.