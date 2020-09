Fahndungserfolg nach mutmaßlicher Brandstiftung: Polizei nimmt 72-Jährigen vorläufig fest

Die Polizei hat nach mehrtägiger Fahndung einen 72-jährigen Mann vorläufig festgenommen. Der Senior steht in dringendem Verdacht, am Mittwoch, 2. September, ein Feuer in einem Wohnhaus in der Kelterstraße in Lorch gelegt zu haben. Den Fahndungserfolg teilen Polizeipräsidium Aalen und Staatsanwaltschaft Ellwangen am Montag mit.

Die Festnahme des Mannes erfolgte demnach bereits am Sonntag in einer Klinik. Passanten haben laut Pressemeldung den 72-jährigen Tatverdächtigen zuvor stark geschwächt in Schrebergärten im Bereich Lorch-Vogelhof gefunden. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus.

Die dorthin verständigte Polizei erklärte dem Mann vor Ort die Festnahme. Im Laufe des Montag soll die Haftfrage geklärt werden. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.