Am vergangenen Sonntag ist die Eugen-Netzel-Ausstellung im Museum im Prediger eröffnet worden. Das Werk des Gmünder Goldschmieds, Malers und Bildhauers, das erstmals in großem Umfang zu sehen ist, wird am kommenden Sonntag, 29. Juli, um 15 Uhr von Museumsleiterin Monika Boosen näher vorgestellt.

Mit 80 Gemälden, Zeichnungen und Aquarellen, fast 30 Metallobjekten sowie mit ausgewähltem Schmuck gibt die Präsentation im Museum im Prediger nicht nur einen profunden Einblick in Eugen Netzels vielfältiges Schaffen. Sie bietet darüber hinaus auch die Möglichkeit, dem beeindruckenden Werk dieses lange vergessenen Künstlers zu begegnen und näherzukommen. Die Ausstellung endet am 30. September.