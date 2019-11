Unangenehmes Erlebnis für eine 15-Jährige an Gleis 1: Ein unbekannter, älterer Mann verwickelte sie am Dienstag gegen 16.30 Uhr in ein Gespräch und onanierte währenddessen. Der Gesuchte ist etwa 60 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er sprach Deutsch mit russischem Akzent, hat grauen, spärlichen Haarwuchs und blaue Augen. Seine Haut ist faltig und braungebrannt.