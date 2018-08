Ex-IS-Sklavin soll in Schwäbisch Gmünd ihren Peiniger getroffen haben

Der Fall klingt wie ein wahr gewordener Albtraum – und er hat sich offenbar im Südwesten abgespielt. Eine junge Frau, die in ihrer Heimat Syrien von einem Mitglied der islamistischen Terrormiliz IS als Sklavin gehalten wurde, findet im Sommer 2015 Zuflucht in Deutschland - und trifft knapp drei Jahre später, im Februar 2018, in Schwäbisch Gmünd ihren Peiniger wieder. Daraufhin flieht sie vor ihm aus dem vermeintlich sicheren Deutschland zurück in ihre Heimat Kurdistan.

Die Frau, Aschwak Talo, ist Jesidin – also Angehörige eines Volks, das vom IS mit äußerster Brutalität verfolgt und massenhaft ermordet wurde. Gegenüber der kurdischen Nachrichtenseite „Bashnews“ hat Talo ihre Geschichte erzählt. Behörden in der Region haben die wesentlichen Informationen daraus der „Schwäbischen Zeitung“ mittlerweile bestätigt. Als erstes deutsches Medium hatte die „Bild“ über den Fall berichtet.

Auf einen Sklavenmarkt verschleppt

Demnach haben IS-Terroristen Talo als 15-Jährige im August 2014 aus ihrer Heimat im Nordirak nach Syrien verschleppt – und sie dort auf dem Sklavenmarkt für 100 Dollar verkauft. Ein IS-Kämpfer namens Abu Humam soll sie erworben haben. Abu Humam zwang sie, so schildert es Talo im Artikel von „Bashnews“, Arabisch zu lernen, Koranverse zu zitieren – und missbrauchte sie jeden Tag sexuell. Nach zehn Monaten gelang Talo mit anderen vier IS-Sklavinnen demnach die Flucht aus der Gefangenschaft, nachdem sie den Terroristen Schlafmittel ins Essen gemischt hatten. Talo und ihre Familie fanden Zuflucht in Deutschland. Sie kamen im Juni 2015 nach Baden-Württemberg.

Talo gehörte laut Landesinnenministerium zu dem Kontingent von 1100 Jesidinnen, das der damalige Referatsleiter im Staatsministerium und heutige Antisemitismusbeauftragte Michael Blume nach Baden-Württemberg holte.

Nach drei Jahren in Deutschland traf Talo ihren Peiniger nach eigenen Aussagen wieder. Im Februar 2018 habe sich ihr in Schwäbisch Gmünd ein Mann genähert, der sie an Abu Hamam erinnert habe, berichtet Talo - auf Deutsch - in einem Video von „Bashnews“. Sie habe zunächst nicht geglaubt, dass er es sei. Talo erzählt: „Er hat mich gefragt, ob ich Aschwak bin. Ich habe gesagt: 'Nein ich bin nicht Aschwak, ich kenne Aschwak nicht und ich kenne Dich nicht. Wer bist Du?' Und er hat gesagt: 'Doch, Du kennst mich und ich kenne Dich auch schon.“ Er habe gesagt: „Ich bin Abu Humam.“ Und ergänzt, er wisse, wie lange sie schon in Deutschland sei. Sie habe zwar versucht, ihre Identität zu leugnen – doch Abu Humam habe ihr gesagt, er wisse, dass sie seit 2015 in Deutschland lebe, mit Mutter und Bruder – und sogar die Adresse genannt, unter der sie in Schwäbisch Gmünd lebte.

Die Stadt Schwäbisch Gmünd bestätigt, dass die Jesidin Aschwak Talo sich im Februar 2018 dort aufhielt – und berichtet, dass Talo das Treffen mit Abu Humam meldete. Markus Herrmann, Sprecher des Schwäbisch Gmündner Oberbürgermeisters Richard Arnold (CDU), sagte, Talo habe der Stadt am 19. Februar 2018 berichtet, sie habe ihren IS-Peiniger Abu Humam in Schwäbisch Gmünd gesehen. Im Video berichtet Talo allerdings, sie sei Abu Humam erst am 21. Februar begegnet. Die Stadt, sagt Herrmann, habe den Fall sofort beim Staatsschutz und den Ermittlungsbehörden gemeldet. Seit März 2018 ermittelt nach Auskunft des Stuttgarter Innenministeriums das Landeskriminalamt gegen Abu Humam. Verantwortlich für den Fall ist mittlerweile der Generalbundesanwalt. Dessen Behörde kümmert sich in Deutschland um besonders schwere, staatsgefährdende Straftaten und um Verbrechen des Völkerstrafrechts.

Talo lehnte Hilfe der Stadt ab

Außerdem, sagt OB-Sprecher Herrmann, habe die Stadt Schwäbisch Gmünd Talo angeboten, sie bei der Suche nach einer neuen, anonymen Wohnung zu unterstützen. Das habe Talo aber abgelehnt.

Aschwak Talo erzählte gegenüber „Bashnews“, die Polizei habe ihr gesagt, sie könne nichts gegen Abu Humam tun, er sei ein Flüchtling wie sie. Die Polizisten hätten ihr eine Telefonnummer gegeben, die sie anrufen sollte, falls Abu Humam sie wieder aufhalten würde. Talo wird mit den Worten zitiert: „Nach dieser Antwort habe ich entschlossen, nach Kurdistan zurückzukehren und niemals nach wieder nach Deutschland zu kommen.“