Das 32. Festival Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd (15. Juli bis 9. August) kann nicht in der geplanten Form stattfinden. Diese Entscheidung haben die Stadtverwaltung und die Festivalleitung in Absprache mit dem Gemeinderat getroffen.

Der Kartenvorverkauf ab Freitag, 24. April, findet damit nicht statt. „Schweren Herzens können wir die für diesen Sommer angekündigten Live-Erlebnisse nicht wie geplant realisieren, daher wird das Programm nach Möglichkeit in den nächsten Jahren nachgeholt“, betont Oberbürgermeister Richard Arnold. Zusammen mit Intendant Klaus Stemmler sieht er die aktuelle Situation aber auch als Chance: „In dieser besonderen Zeit wird das Festival zum Thema ‚Ich & Wir‘ im Juli und August dennoch präsent sein. Mit ausgewählten Sonderaktionen, darunter eine Stadtglockenmusik und musikalische Überraschungen, möchten wir in Schwäbisch Gmünd hoffnungsvolle Zeichen setzen.“ „Ein Festival lebt von der direkten Begegnung“, so Klaus Stemmler. „Wir freuen uns schon heute gemeinsam auf den Festival-Sommer 2021 zum Thema „Gott und die Welt“ (16. Juli bis 8. August).