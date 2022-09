Es wird wieder der beste Gmünder Darter gesucht

Bevor 2020 die Coronapandemie unser aller Leben auf den Kopf gestellt hatte, da haben sie noch einmal stattgefunden: die Gmünder Dartmeisterschaften. Es war erst die zweite Auflage. Grundsätzlich wollte man dieses Dart-Spektakel in der Zeit um Fasching herum etablieren, doch auch die Verantwortlichen des DC Over the Tops, Veranstalter dieses Dart-Großevents, haben ob der gesellschaftlichen Geschehnisse umgedacht. So werden die „3. Gmünder Dartmeisterschaften“ in diesem Jahr am 8. Oktober in der Sporthalle in Göggingen stattfinden. Und noch so manch anderes Highlight wird nebst der Hauptveranstaltung einen entsprechenden Rahmen bieten.

„Die Coronapandemie hat auch den Dartern zugesetzt, viele haben über Monate hinweg nicht mehr gespielt. Erst in diesem Jahr ist es wieder allmählich angelaufen, auch im Ligabetrieb, was uns natürlich alle freut. Deswegen haben wir uns, vergleichsweise kurzfristig, dazu entschlossen, die Dartmeisterschaften wieder stattfinden zu lassen“, sagt Vjekoslav Balaz, Vorsitzender des DC Over the Tops und Teil des Orga-Teams der Dartmeisterschaften.

115 Teilnehmer haben 2020 die Gögginger Sporthalle zu einem Dart-Tempel werden lassen, der Andrang war riesengroß. Auch bei der zweiten Auflage hat sich Sebastian Bräutigam durchgesetzt, der bereits bei der Premiere 2019 siegreich gewesen ist. „Das Coronavirus wurde damals schon thematisiert, es gab jedoch noch keine klaren Vorgaben, sodass wir Glück hatten, die Veranstaltung noch durchziehen zu können“, erinnert sich Timo Lämmerhirt, ebenfalls im Orga-Team der Meisterschaften, an 2020. Kurz danach kam der erste Lockdown, für die Veranstalter war es so noch eine Punktlandung. Der Verein möchte sich nicht davon abbringen lassen, den Dartsport weiter in der Ostalb-Gesellschaft zu etablieren. Die Dartmeisterschaften, so die Verantwortlichen, sollen ein fester Bestandteil im Sport- und Gesellschaftskalender auf der Ostalb werden.

Natürlich geht es bei den Gmünder Dartmeisterschaften in erster Linie darum, erneut den besten Darter des ehemaligen Altkreises zu suchen. Die Gmünder Dartmeisterschaften sind aber auch wieder bei ihrer dritten Auflage nicht nur das. Erneut werden wieder zwei Steeldart-Wettbewerbe parallel zum Geschehen an den insgesamt mindestens 21 Automaten angeboten, einmal „HighScore“ und einmal „Bullseye“. Auch in diesen Wettbewerben gibt es einen Pokal zu gewinnen sowie ein kleines Preisgeld. An diesen beiden Wettbewerben können dann auch Besucher der Veranstaltung teilnehmen, ob Groß oder Klein. Dazu werden unter allen Teilnehmern vier Darter ausgelost, die an einem weiteren kleinen Dart-Wettbewerb teilnehmen werden – Hier werden dann zwei VIP-Tickets für den Fußball-Regionalligisten VfR Aalen als Gewinn bereitstehen, der am Wochenende rund um den 22. Oktober gegen den Traditionsklub Eintracht Trier in der Ostalb-Arena antreten wird.

Zugelassen sind nach wie vor wieder die Spieler, die im ehemaligen Altkreis Schwäbisch Gmünd wohnhaft sind, ganz gleich ob im Verein aktiv oder aber leidenschaftlicher Freizeitdarter – jeder ist willkommen. „Das macht es doch auch aus, wenn man sich als Hobbyspieler mit einem Vereinsspieler messen kann, diesen vielleicht ärgern oder sogar besiegen kann“, sagt Balaz schmunzelnd.