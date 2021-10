Erheblicher Schaden durch Farbschmierereien

Mehrere Schmierereien mit schwarzer Farbe sind innerhalb der vergangenen Wochen im Bereich Schwäbisch Gmünd festgestellt worden. So haben am 4. Oktober bislang unbekannte Vandalen in der Pleuer Passage am Bahnhof mehrere Wände und Türen mittels schwarzer Farbe besprüht. In der Ledergasse wurde ein Verkehrszeichen mit schwarzer Farbe besprüht, und in der Robert-von-Ostertag-Straße an der Josenbrücke wurde eine Tür beschmiert. Der hierbei entstandene Schaden wird auf mindestens 1500 Euro geschätzt.

Bereits am 27.September waren großflächige Farbschmierereien in Hussenhofen an der Birkhofbrücke, auf Höhe des dortigen Supermarktes, festgestellt. Da dort aufgrund der Reinigung zusätzlich die Bahnstrecke gesperrt werden musste, wird der Schaden auf etwa 12 000 Euro geschätzt.