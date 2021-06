EM-Experte Norbert Stippel hat die Spanier noch nicht abgeschrieben

Rund um die Europameisterschaft stellen wir viele Themen vor, die am Rande dieser Großveranstaltung passieren. Wir berichten über Personen der Ostalb, die aus den entsprechenden Ländern stammen. Und natürlich lassen wir auch die Experten von der Ostalb zu Wort kommen. Das alles finden Sie, liebe Leser, gebündelt in unserem Themen-Dossier unter www.schwaebische.de/em21-ostalb

Norbert Stippel hat schon viele Vereine auf der Ostalb und drumherum gecoacht, war unter anderem beim TSV Essingen, Normannia Gmünd oder auch dem VfR Aalen als Trainer aktiv. Aktuell ist er Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei den Stuttgarter Kickers – und einer der Experten, die ganz nah an der Materie Fußball dran sind.

Leichter Vorteil für Stippel

In der Gruppe E duellieren sich Spanien, Schweden, Polen und die Slowakei und Stippel hatte den leichten Vorteil, seine Einschätzung zu dieser Gruppe abgeben zu dürfen, als die Mannschaften bereits ein Spiel absolviert hatten. „Vor dem ersten Spieltag hätte ich gesagt, dass Spanien dort mit neun Punkten durchmarschiert. Das kann also schon einmal nicht mehr passieren“, sagt der 61-Jährige schmunzelnd. Dennoch bleibt er dabei, dass Spanien weiterhin Favorit in dieser Gruppe sei, auch nach dem aus spanischer Sicht etwas enttäuschendem 0:0 gegen Schweden. Dem Abwehrbollwerk der Skandinavier kann er nur herzlich wenig abgewinnen, wie er kopfschüttelnd sagt: „Das ist schwierig anzuschauen, die standen mit zehn Mann hinten drin. Da bin ich dann als Trainer enttäuscht, damit habe ich ein Problem. Das Schlimmste aber ist, dass die Schweden mit ihren zwei guten Gelegenheiten noch fast gewonnen hätten“, so Stippel. Hätte Spaniens Trainer Luis Enrique nicht in der zweiten Halbzeit entsprechend seine Taktik verändern müssen als er sah, dass es den Schweden nur ums Verteidigen ginge? „Ja und nein. Es ist schwierig gegen solch tiefstehende Mannschaften. Man kann hinterher schon sagen, dass eine Mannschaft wie Spanien eigentlich das Zeug dazu haben sollte, dennoch ein oder zwei Tore zu erzielen“, lautet die diplomatische Einschätzung des Fußballlehrers.

Glaube an Polen lebt weiter

Wenn es auch am Ende nicht mehr neun Punkte würden geht der Waldstetter dennoch davon aus, dass sich Spanien als Gruppenerster durchsetzen werde. Die anderen Teams würden sich in dem Fall um den zweiten Platz streiten – wobei ja eventuell auch der dritte Platz noch für das Achtelfinale berechtigen könnte. Der Sieg der Slowaken gegen die Polen habe Stippel etwas überrascht („Ganz ehrlich: Ich habe gerade einmal zwei Spieler von den Slowaken gekannt.“), gibt er zu. Dennoch sagt er: „Mein Bauch sagt mir, dass Polen immer noch die zweitstärkste Mannschaft in dieser Gruppe ist. Ich glaube, dass die das noch machen werden. Das ist aber auch nur ein Gefühl.“

Dass nun Zuschauer bei den Spielen zugelassen werden, sieht er zwiespältig: „In Budapest dürfen knapp 70.000 Zuschauer rein, in München jetzt 14.000. Ich hätte mir da eine einheitliche Lösung gewünscht, da kocht jeder seine eigene Suppe. Wenngleich ich es natürlich großartig finde, dass wieder Zuschauer in den Stadien sind.“