Einjähriges Kind stürzt aus offenem Fenster in die Tiefe

Ein Rettungshubschrauber ist am Sonntagvormittag kurz nach 10 Uhr in Leinzell im Einsatz gewesen. Anlass war der Sturz eines einjährigen Kindes aus einem Fenster. Den vorliegenden Erkenntnissen nach kletterte das Kleinkind unbemerkt über ein Bett zur Fensterbrüstung und stürzte mehrere Meter tief auf eine Terrasse.

Es wurde in der Folge notärztlich versorgt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern laut Polizei an.