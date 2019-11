Im Rahmen einer Fahrraddemonstration hätte der Gmünder Einhorn-Tunnel am Freitagnachmittag, 29. November, in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden sollen. Das wurde nun gekippt. Die Aktivisten haben am Freitagmorgen bekannt gegeben, dass sie durch den Tunnel doch nicht fahren werden.

Über die Sperrung hatte es im Vorhinein viele Diskussionen gegeben.