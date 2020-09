Aufgrund dringender Instandsetzungsarbeiten an den Sicherheitstechnischen Anlagen wird der Gmünder Einhorn Tunnel, am Donnerstag, 10. September, in der Zeit von 19.30 Uhr bis voraussichtlich 24 Uhr, für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Umfahrung erfolgt über die Lorcher Straße, Remsstraße, Aalener Straße und umgekehrt.