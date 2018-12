Die Jazz-Mission präsentiert am Freitag, 15. Dezember, um 20 Uhr wieder Jazz im Prediger. In Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Gmünd wurde das Projekt Max Andrzejewskis Hütte and The Homegrown Organic Gospel Choir feat. Dorrey Lin Lyles aus Berlin eingeladen. Das Quartett Jazz hits Folk wird den Predigerabend eröffnen.

Max Andrzejewskis Hütte and The Homegrown Organic Gospel Choir ist die Zusammenführung des jungen Berliner Jazzquartetts mit einem Gospelchor – eine Liebeshochzeit von Gospel und Contemporary- und Freejazz. „Kaum eine andere junge Jazzband hat in den letzten Jahren in Deutschland so viel Aufsehen erregt wie Max Andrzejewskis Hütte”, sagt Wolf Kampmann. Hütte hat 2013 den Neuen Deutschen Jazzpreis gewonnen, drei Alben veröffentlicht, teilweise durch Vokalensemble verstärkt, und zahlreiche internationale Touren gespielt.

Mit Spielfreude und trotziger Verschrobenheit pflegt diese Truppe aus starken Individuen – der Drummer und Komponist Max Andrzejewski, der Saxofonist Johannes Schleiermacher, der Gitarrist Tobias Hoffmann sowie der Bassist Andreas Lang – einen leidenschaftlichen musikalischen Wahnwitz von höchster Güte.

Essen als Ersatzreligion: Dies gab die Idee zu einem Gospel über Essen. Vielleicht mit einem Augenzwinkern voller ironischer Liebe, aber auch weil sich etwas verbindet. Essen und Trinken zum Gedenken, und Singen zum Gedenken.

Die Musik der Band ist mitreißend, berührend und verstörend. Dazu macht die in Berlin lebende Gastsängerin Dorrey Lin Lyles den Gospel authentisch. Die Songtexte dazu schrieb Poet und Theaterdramaturg Thomaspeter Goergen. Hütte forscht musikalisch nach der Metapher des Essens – des lebenserhaltenden und unmittelbaren Genusses.

Den Abend eröffnet das regionale Quartett Jazz hits Folk. Gitarrist Andreas Kümmerle hat sich nach seinem Klassik-Studium intensiv mit Jazz und Improvisation befasst. Danach tummelte er sich jahrelang in der Folk- und Mittelalterszene, um neuerdings mit seinem Jazz-Quartett Arrangements und Melodien aus dem Balkan, aber auch aus anderen Teilen Europas, zu präsentieren. Mit Bernd Baur (Saxofon) und Peter Funk (Bass) sind zwei bekannte Jazzmusiker an seiner Seite. Für den Groove sorgt der 17-jährige Max Gerwien am Drumset und an diversen anderen Percussioninstrumenten.