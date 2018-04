In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter über das Dach in einen Einkaufsmarkt in der Hauptstraße im Gmünder Teilort Hussenhofen eingedrungen. Dort schnitten die Täter eine Öffnung ins Dach und seilten sich offenbar in die Räumlichkeiten ab.

Da Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter vermutlich ohne Diebesgut. Sie hinterließen jedoch einen Sachschaden von rund 10 000 Euro.