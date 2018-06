Einbruchsserie in Gmünd: Polizei ertappt 18-Jährigen auf frischer Tat

(ij) - Eine Einbruchserie beschäftigt seit November die Schwäbisch Gmünder Polizei. Die Polizei geht anhand der bisher erlangten Erkenntnisse davon aus, dass 55 Einbrüche und Einbruchsversuche auf das Konto derselben Täter gehen könnten. Am Dienstag, 8. Januar, wurde ein Verdächtiger auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Der Schwerpunkt der Taten lag dabei mit 38 vollendeten und versuchten Einbrüchen eindeutig im Stadtgebiet Schwäbisch Gmünd (34) und dem Teilort Bettingen (4). Weitere Tatorte lagen in Heubach (6), Lorch (4), Mutlangen (3) und Leinzell (2) sowie je einmal in Iggingen und Göggingen. Außer in drei Fällen wurden immer Gaststätten oder vergleichbare Objekte (Imbiss, Vereinsheime) heimgesucht. Nach vorsichtiger Schätzung summieren sich Diebesgut und angerichtete Schäden auf rund 70 000 Euro. Durch akribische Maßnahmen an den Tatorten konnten umfangreiche Spuren gesichert werden, die sich teilweise noch in der Auswertung befinden. Beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd wurde bereits im vergangenen Jahr eine fünfköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet.

In den frühen Morgenstunden des Dienstag, 8. Januar, wurde nun im „Türlensteg“ ein 18-jähriger Mann von der Polizei auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Inzwischen geht die Polizei davon aus, möglicherweise Nachweise führen zu können, dass der schon zuvor polizeibekannte Heranwachsende zumindest an mehreren weiteren Einbrüchen der Serie beteiligt gewesen sein könnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen soll der Tatverdächtige im Laufe des Mittwochs, 9. Januar, dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.