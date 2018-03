Zwei unbekannte Täter sind am Dienstagmorgen in eine Gmünder Gaststätte eingebrochen. Sie haben Bargeld und Sachwerte im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Über eine eingeschlagene Terrassentüre drangen die Täter zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr in eine Gaststätte im Pfeifergäßle ein. Sie öffneten und durchsuchten Schränke und begaben sich anschließend in das Büro. Dort entwendeten sie zwei Schranktresore, in denen sich Schlüssel und mehrere tausend Euro Bargeld befanden. Außerdem wurden Laptops und mehrere Flaschen Alkoholika entwendet. Der Sachschaden wurde auf 1000 Euro beziffert.