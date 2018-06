Ein Einbrecher ist am Mittwochabend kurz vor 21.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Schwerzerallee eingebrochen, indem er mit einem Stein die Scheibe der Terrassentüre eingeworfen hat. Bewohner, die sich im Obergeschoss des Hauses aufhielten, hörten einen Schlag, gingen in das Treppenhaus und riefen nach unten. Daraufhin hörten sie, wie eine Person das Haus verließ. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro.