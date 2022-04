Nachdem er Waschmaschine und Trockner durchwühlt hat: Einbrecher stiehlt Socken

Ungewöhnliche Beute machte ein Einbrecher am Dienstag in Schwäbisch Gmünd. Zwischen 19.15 Uhr und 21 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zugang zu einer Garage und einem Kellerraum eines Gebäudes in der Straße „Höferlesbach“.

Dort riss der Täter ein Stromkabel aus der Halterung, durchwühlte eine Waschmaschine und einen Trockner und entwendete letztlich ein Wäschesäckchen, in dem sich Socken befanden.

Der Eindringling verteilte im Anschluss noch den Inhalt mehrerer Mülltonnen im Keller. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171 / 358 0.