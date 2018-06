Einbrecher sind am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 19.15 und 21 Uhr in ein Einfamilienhaus in Herlikofen eingebrochen. Sie knackten den Schließmechanismus einer Terrassentüre und gelangten so in das Haus. Die Einbrecher hatten es offenbar gezielt auf Schmuck abgesehen, da andere Wertgegenstände unangetastet blieben. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171 / 3580 entgegen.