Unbekannte sind am Donnerstag vermutlich über den Verkaufsraum in den Lagerraum eines Lebensmitteldiscounters in der Benzholzstraße gelangt. Dort öffneten sie eine Rollbox und entwendeten daraus etwa 40 Stangen Zigaretten unterschiedlicher Marken. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 2400 Euro geschätzt.