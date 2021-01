Einbrecher haben zwischen Silvester und Neujahr die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses im Lilienweg in Herlikofen für einen Einbruch genutzt. Um in das Gebäude einzudringen, wurde eine Terrassentüre aufgebrochen. Aus dem Gebäude wurden laut Mitteilung der Polizei überwiegend Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07171 / 3580 um Zeugenhinweise.