Einbrecher in Wohnhaus: Polizei umstellt das Gebäude

Mehrere Einbrecher sind am Donnerstag gegen 21 Uhr in ein Wohnhaus in der Ziegelwiesenstraße eingebrochen.

Eine aufmerksame Zeugin verständigte die Polizei. Mehrere Polizeistreifen wurden zusammengezogen und das Haus wurde umstellt. Die Beamten, darunter die Polizeihundeführer betraten dann das Wohnhaus und durchsuchten es. In einem Kellerraum konnte einer der Einbrecher festgenommen werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung und unter Einsatz des Polizeihubschraubers konnten seine Komplizen nicht gefasst werden.

Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 28-jährigen Albaner. Er wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ dieser einen Haftbefehl, welcher sofort in Vollzug gesetzt wurde. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.