In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in das Schwäbisch Gmünder Hallenbad eingebrochen. Kurz vor Mitternacht in der Nacht von Samstag auf Sonntag löste der Alarm aus. Drei Streifenbesatzungen des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers fuhren die Örtlichkeit an und durchsuchten das Bad. Im Gebäude waren keine Personen mehr zu finden.

Wie erste Ermittlungen ergaben, waren die Unbekannten über eine Türe in das Bad eingedrungen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Um Hinweise auf die Einbrecher bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580.