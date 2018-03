Kinderbuchautor und „Sams“-Erfinder Paul Maar ist der Einladung des Internationalen Kinderkinofestivals Schwäbisch Gmünd (Kikife) gefolgt und kommt als Ehrengast zum 25. Geburtstag des Festivals am Samstag, 24. März, ins Turmtheater.

Am Nachmittag kann man den prominenten Schriftsteller hautnah erleben: Um 13.30 Uhr wird Paul Maar aus seinen „Sams“-Büchern lesen. Im Anschluss zeigt das Kikife die 2003 verfilmte Geschichte „Das Sams in Gefahr“: Elf Jahre ist es her, dass das Sams (Christine Urspruch) in das Leben von Herrn Taschenbier (Ulrich Noethen) trat und alles zum Guten wendete, bevor es wieder verschwand. In den Jahren danach hat Taschenbier seine Frau Margarete (Ina Weisse) geheiratet und einen Sohn bekommen: Martin Taschenbier (Constantin Gastmann). Er hat allerdings keine Freunde. Daher wird an seinem elften Geburtstag mit den Sams-Rückhol-Tropfen der rothaarige Wirbelwind samt neuen Wunschpunkten ins Haus geholt, um dem Nachwuchs auszuhelfen. Doch Martins bösartiger Sportlehrer Herr Daume erfährt von den besonderen Fähigkeiten des Sams und bringt es in seine Gewalt.

Paul Maar gibt Autogramme im Kino-Foyer

Nun muss das Sams seinem Entführer dessen Wünsche erfüllen, ihn zum Beispiel zum Direktor der Schule machen und mit der Mathelehrerin Frau Müller-Klessheim (Jasmin Tabatabai) verkuppeln. Herr Daume hat dabei nur eines nicht bedacht: Wenn sich Unbefugte Dinge vom Sams wünschen, hat das Nebenwirkungen …

Nach der Filmvorführung gibt Maar eine Autogrammstunde. Die Festivalleitung hat sich außerdem eine Überraschung für den Ehrengast ausgedacht, die um 17 Uhr überreicht wird. Geehrt wird im Rahmen der Kikife-Gala auch der Gewinnerfilm aus dem Vorjahr, „Blanka“. Den Preis der Kreissparkasse Ostalb wird der Regisseur Khoki Hasei entgegennehmen. Er ist dafür aus Japan angereist. Außerdem geben die drei Kikife-Jurys ihre Siegerfilme 2018 bekannt.

Eine Besonderheit sind auch die beiden Premieren, die im Rahmen der Kikife-Gala gezeigt werden: Von Sonntag an haben Kinder und Jugendliche aus Schwäbisch Gmünd und der Region einen Kurzfilm gedreht und Grundschüler erstellen aktuell unter der Leitung von Tobias Damm einen Trickfilm, den es – wie den Kurzfilm – auf der Kinoleinwand zu sehen gibt. Der Eintritt zur Gala ist frei.