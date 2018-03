Junge Film- und Schreibbegeisterte können beim 25. Internationalen Kinderkinofestival Schwäbisch Gmünd an einem Drehbuch-Workshop teilnehmen. Er findet unter der Regie von Drehbuchautor und Regisseur Alexandre Powelz aus Berlin statt am Freitag, 23. März, von 14 bis 17 Uhr und am Samstag, 24. März, von 10 bis 16 Uhr. Präsentiert werden die Ergebnisse bei der großen Gala des Kinderkinofestivals am Samstag, 24. März, im Turmtheater Schwäbisch Gmünd. Die Teilnehmer sollten zwischen zehn und 13 Jahre alt sein.

Infos: E-Mail an drehbuchworkshop@kikife.de oder unter www.kikife.de