Der Komponist, Musikwissenschaftler und Theologe Dieter Schnebel, 1999 erster Preisträger des Festivals Europäische Kirchenmusik Schwäbisch Gmünd und Mitglied im Festival-Kuratorium, ist am Sonntag, 20. Mai, im Alter von 88 Jahren gestorben.

Dieter Schnebel wurde am 14. März 1930 in Lahr/Baden geboren. 1949 begann er sein Studium an der Freiburger Musikhochschule, parallel besuchte er Vorlesungen an der Freiburger Universität und knüpfte enge Kontakte zu den Protagonisten der Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik, darunter Theodor W. Adorno. Darüber hinaus studierte Schnebel von 1952 bis 1956 evangelische Theologie, Philosophie und Musikwissenschaft in Tübingen. Es folgte eine Pfarr- und Lehrtätigkeit in Kaiserslautern, Frankfurt und München. 1976 wurde eigens für ihn eine Professur für experimentelle Musik und Musikwissenschaft an der Hochschule der Künste in Berlin eingerichtet, die er bis zur Emeritierung 1995 innehatte.