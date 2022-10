Diebe brechen in PH-Mensa ein: Sie stehlen Süßigkeiten

In die Mensa der PH in der Oberbettringer Straße ist zwischen Donnerstag um 18 Uhr und Freitagmorgen um 5.15 Uhr eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Einbrecher brachen in den Räumlichkeiten mit roher Gewalt eine Bürotür auf und durchsuchten sämtliche Schränke. Sie stahlen den Schlüssel eines VW T6 Dann brachen sie die Durchgangstür zu den Lagerräumen beziehungsweise zur Großküche sowie sämtliche Spinde von Mitarbeitern im Obergeschoss auf.

Entwendet wurden vermutlich nur diverse Süßigkeiten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Zunächst nahmen der oder die Einbrecher auch den VW-Bus mit. Er wurde jedoch kurze Zeit später auf dem Parkplatz Ost des Berufsschulzentrums wiedergefunden.