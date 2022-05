Dieb tauscht Fahrrad gegen zwei Pedelecs

Ein unbekannter Dieb hat am Freitag ein Fahrrad gegen zwei E-Bikes getauscht.

Am Freitag gegen 12.35 Uhr fuhr der Unbekannte Täter mit einem Fahrrad zu den Fahrradstellplätzen in der Ebene 1B ins Bahnhof-Parkhaus. Dort schraubte er ein Element des Fahrradständers ab, so er dass zwei mit Schlössern gesicherte Pedelecs der Marke Cube aus dem Fahrradständer entnehmen konnte. Der männliche Täter, ein schlanker, hellhäutiger Mann mittleren Alters mit dunklen Haaren, der einen roten Rucksack trug, entfernte sich daraufhin mit den beiden Elektrorädern. Das Fahrrad, das er benutzte um an den Tatort zu gelangen, ließ er dort zurück. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd erbeten. Telefon 07171 3580 .