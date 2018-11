„Die Welt durch das Vergrößerungsglas“ war nur eines der Mottos beim zweiten „Liquid Painting“-Workshop des Heubacher Kunst- und Kulturvereins Freunde mit Geschmack im Vereinsheim in der Benzstraße. Zu weiteren Themen wie „Landschaft aus der Vogelperspektive“, „Planeten“ oder „Unterwasserwelt“ malten, klecksten und bastelten zahlreiche kreative Vereinsmitglieder und schufen dabei ein Reihe beeindruckender Werke.

Doch was genau versteht man eigentlich unter „Liquid Painting“ oder auch „Fluid Painting“? Genau genommen handelt es sich dabei um einen aktuellen Trend aus der Acrylmalerei, der sich in den letzten Monaten großer Beliebtheit erfreut. Wie der Name schon sagt, werden Acrylfarben beim „Liquid Painting“ mithilfe von Wasser und eines Gießmediums verflüssigt und anschließend auf einen Malgrund gegeben. Beispielsweise durch Neigen des Malgrundes wird der Verlauf der Farbe gesteuert. Es entstehen schöne Kunstwerke. Der Reiz beim „Liquid Painting“: die Unberechenbarkeit der Ergebnisse. Der Künstler weiß vorher nie genau, wann, wie und was für ein Muster entstehen wird.

Dieser Reiz ließ auch die kreativen Köpfe von Freunde mit Geschmack nicht kalt, weswegen nun schon der zweite Workshop zu dem Themengebiet veranstaltet wurde. Und dieser war, wie auch schon der erste, ein voller Erfolg. Alle 14 Teilnehmer waren im Anschluss begeistert von der innovativen Art der Acrylmalerei und natürlich sehr stolz auf das Geschaffene. Man war sich einig: Das war definitiv nicht der letzte Workshop in diesem Bereich.

Was mit den Werken nun passiert? Diese müssen jetzt erst einmal trocken und bekommen anschließend ihren letzten Feinschliff. Danach wird es eine kleine Vernissage mit anschließender Ausstellung geben. Datum und Ort werden noch bekannt gegeben.