Auf Einladung des Freundeskreises Kloster Lorch stellt der Essinger Pfarrer Torsten Krannich am Sonntag, 1. November, um 17 Uhr im Kloster Lorch sein Buch „Die Epitaphe der Freiherrn von Woellwarth“ vor. Professor Franz Brendle von der Universität Tübingen hält den Festvortrag zum Thema: Die Reichsritter in der frühen Neuzeit in Schwaben. Die musikalische Gestaltung übernimmt Moritz von Woellwarth (Posaune).

Die Freiherren von Woellwarth sind seit Jahrhunderten in der Region ansässig. Sie haben ihre Spuren hinterlassen in Form von Epitaphen, Gedenktafeln aus Stein oder Holz, die zur Erinnerung an verstorbene Mitglieder der Adelsfamilie angefertigt wurden und vor allem in Kirchen zu entdecken sind. Die ältesten der insgesamt 114 Tafeln befinden sich im Kloster Lorch. Ein Autorenteam hat in zweijähriger akribischer Arbeit sämtliche Epitaphe der Woellwarths ausfindig gemacht, beschrieben und fotografiert.