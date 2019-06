110 Mannschaften bestreiten am 25. und 26. Juni das Deutschlandfinale der diesjährigen Weltroboterolympiade (WRO).

Die Teilnehmer treten dabei größtenteils mit Robotermodellen des dänischen Spielzeugherstellers Lego an, um sich einen Startplatz für das Weltfinale im ungarischen Györ zu sichern.

Die WRO ist ein internationaler Robotikwettbewerb, bei dem die Teilnehmer in Zweier- oder Dreierteams gemeinsam mit einem Coach an jährlich neuen Aufgaben arbeiten. Die diesjährige Saison steht unter dem Thema „Smart Cities“.

Die Teams teilen sich auf verschiedene Altersklassen zwischen sechs bis 19 Jahren auf. Beim Deutschlandfinale, das dieses Jahr im Congress Centrum Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd ausgetragen wird, treten 110 Teams an. Die Mannschaften mussten sich zuvor in einem der 33 regionalen Wettbewerbe beweisen. Das große Ziel für alle ist einer von insgesamt 12 Startplätzen für das Weltfinale der WRO im ungarischen Györ im November. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in Baden-Württemberg, hat die Schirmherrschaft für das Deutschlandfinale übernommen.

Wettbewerbe wie die World Robot Olympiad bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, neue Dinge auszuprobieren, zu experimentieren und gemeinsam mit anderen etwas zu kreieren. Die WRO schafft auf spielerische Art und Weise einen Zugang zu Technik und Naturwissenschaften. Besucher sind zum Deutschlandfinale willkommen. Der Eintritt ist frei.