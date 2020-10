Der Stuttgarter Künstler Jan-Hendrik hat den 16. Kunstpreis der VR-Bank Ostalb erhalten

Der Maler und Konzeptkünstler Jan-Hendrik Pelz hat den mit 4000 Euro dotierten 16. Kunstpreis der VR-Bank Ostalb erhalten. Pelz, der in der Region aufgewachsen ist und heute in Stuttgart lebt, freute sich sehr über die Auszeichnung und auch darüber, dass seine Kunstpreis-Ausstellung gerade im Schwäbisch Gmünder Prediger stattfindet, der für ihn eine der wichtigsten Stationen im Leben sei. Denn gemeinsam mit seiner Mutter hat er das Museum in seiner Kindheit besucht und seine ersten Museumserfahrungen hier gesammelt. Seine Ausstellung „Jan-Hendrik Pelz präsentiert Paula Pelz“ ist bereits seit 31. Juli dort zu sehen und geht noch bis zum 1. November.

Zum ersten Mal wurde der Kunstpreis der VR-Bank Ostalb in Schwäbisch Gmünd übergeben. VR-Bank-Chef Kurt Abele sagte, die VR-Bank sehe es als eine schöne Verpflichtung, einen vielfältigen Beitrag für eine lebens- und liebenswerte Region zu leisten, und das tue sie unter anderem durch die alljährliche Verleihung ihres Kunstpreises.

Sowohl der Gmünder Bürgermeister Julius Mihm als auch der neuen Ostalb-Landrat Joachim Bläse zeigten sich dankbar für dieses kulturelle Engagement der VR-Bank, das beide heute für wichtiger denn je hielten. Mihm zitierte den Satz von Mark Twain „Kultur und Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn der letzte Dollar ausgegeben ist“ und wies auf den substanziellen Beitrag von Kunst und Kultur hin. Bläse sagte, gerade in diesen Tagen spüre man, was Kunst für die Gesellschaft bedeute. „Vielleicht haben wir die kulturellen Ereignisse in den letzten Jahren als zu selbstverständlich angenommen?“, fragte sich der Landrat.

Passend umrahmt wurde die Vernissage von Alexander Konrad am Piano, der mit einem Ausschnitt aus Mussorgskys „Bilder eine Ausstellung“ begann und mit Gershwins „Rhapsody in Blue“ endete.

Die Kunsthistorikerin Adrienne Braun aus Stuttgart führte kenntnisreich in das Werk von Pelz oder besser seiner erfundenen Schwester Paula Pelz ein. Denn laut Braun wohnen zwei Seelen in des Künstlers Brust: Sobald er zum Pinsel greife, habe er den Eindruck, dass seine weibliche Seite aktiv werde. Das bedeute für ihn, dass er eher gefühlsbetont und intuitiv aus sich heraus male. Seine anderen Projekte dagegen, für die er konzipiert und baut, würden von ihm als Mann konzipiert. Und Paula Pelz ist fleißig. Jeden Tag ein Porträt. So sind im vergangenen Jahr 365 Bilder entstanden, die nun im Prediger unter dem Titel „Every-day-people“ präsentiert werden. Es sind ganz alltägliche Menschen, die „Paula Pelz“ mal von Fotos, oft auch aus dem Gedächtnis gemalt hat, anscheinend aus dem Umfeld des Künstlers.

Und Pelz erprobt bei seinen Werken malerische Mittel: Manchmal meint man, in den Bildern kunsthistorische Traditionen herauslesen zu können, fühlt sich erinnert an die Neue Sachlichkeit oder an den Kubismus. Die freie Farbigkeit der Expressionisten findet sich ebenso wie deren Bestreben, die Motive zu abstrahieren. Letztlich geht es dem Kunstpreisträger bei „Every-day-people“ nicht um eine individuelle Handschrift, um einzelne Werke, sondern darum, neue Strategien zur Bildfindung zu entwickeln und zu fragen.

Was ist ein Bild? Adrienne Braun war der Meinung, dass man es hier mit viel mehr zu tun habe als mit 365 Gesichtern plus einer neuen Serie, die auch die traditionelle Präsentation in Frage stelle, in dem diese großen Formate in den Raum drängen. So lud sie ein, bei einem Rundgang durch die sehenswerte Ausstellung nicht weniger zu tun, als sich tausend Jahre Kunstgeschichte bewusst zu machen, an die Tradition zu denken, an das Zusammenspiel von Bild, Schöpfer, Mythos, Museum.

Jan-Hendrik Pelz bedankte sich bei allen, indem er einen Brief von Paula Pelz vorlas, die ihm den Auftritt überlassen wollte, da sie lieber auf dem Sofa liege als in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ihr Auftritt sind die Kunstwerke.