Deo-Dose explodiert in Bürogebäude.

In einem Bürogebäude in der Waisenhausgasse ist am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr eine Deo-Dose explodiert, die sich in einem Einkaufskorb befand, der wohl unmittelbar neben einer heißen Herdplatte abgestellt worden war. Durch die explodierende Dose wurden mehrere Taschentücher in Brand gesetzt.

Das Feuer wurde von einem Mitarbeiter noch vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Handfeuerlöscher gelöscht. Der Mann zog sich hierbei leichte Verletzungen an der Hand zu. Alle anderen Mitarbeiter hatten aufgrund des akustischen Alarms das Gebäude verlassen und blieben unverletzt.

Durch das Feuer kam es zu einer größeren Rauchentwicklung; der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Nachdem das Gebäude gut durchgelüftet wurde, konnten alle ihre Arbeit wieder aufnehmen. Die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war mit 21 Einsatzkräften angerückt.