Darf eine Stellenausschreibung satirisch sein? Gemeinde Eschach erhitzt die Gemüter

Und wer dennoch auf Jobsuche sein sollte, der kann sich tatsächlich, sicherlich auch ironisch, bei der Gemeinde bewerben: Die Bewerbung mit den üblichen Unterlagen sollte bis spätestens 15. September an das Bürgermeisteramt Eschach (Rathausplatz 1, 73569 Eschach) oder per Mail an rathaus@eschach.de gegangen sein.