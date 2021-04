Corona-Ausbruch in Alfdorfer ZF-Standort - Mehr als 200 Mitarbeiter in Isolation

Beim Alfdorfer Standort des Automobilzulieferers ZF mit Sitz in Friedrichshafen (Bodenseekreis) hat es einen Coronavirus-Ausbruch gegeben. Das berichtet zvw.de am Dienstag. Dem Bericht zufolge mussten etliche Mitarbeiter in Isolation.

30 bestätigte Corona-Fälle soll es bei ZF-Automotive in Alfdorf (Landkreis Rems-Murr) gegeben haben. Vorsorglich seien rund 230 Mitarbeiter des Standorts in Quarantäne geschickt worden. Nicht der erste Fall bei ZF.

Laut der Wirtschaftswoche hat es bereits im vergangenen November in einem Werk in Nordrhein-Westfalen ebenfalls einen Ausbruch gegeben. Damals hat es 91 positive Fälle gegeben. ZF stoppte daraufhin die Produktion im Stoßdämpferwerk am Standort Eitorf.