Die Polizei hat in Schwäbisch Gmünd von Dienstagnachmittag bis in die Nacht zum Mittwoch zu mehreren Prügeleien ausrücken müssen. Mehrere Personen wurden laut eines Polizeiberichts verletzt. Ein Mann musste im Krankenhaus behandelt werden, er verletzte sich selbst.

Am Kalten Markt kam es kurz vor 15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, an der nach ersten Erkenntnissen auch drei alkoholisierte Jugendliche beteiligt waren. Bei der Rangelei gab es laut Bericht mehrere Leichtverletzte. Die Polizei hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen.

Ein 14-Jähriger beleidigte gegen 15.45 Uhr am Bahnhofsplatz zwei Polizisten. Auch er wurde einem Erziehungsberechtigen übergeben. Zudem erwartet auch ihn eine Strafanzeige.

Gegen 16 Uhr schlug ein 16-Jähriger einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beim Faschingsumzug am Kalten Markt in den Nacken. Der stark alkoholisierte Jugendliche wurde anschließend seinem Vater übergeben.

18-Jähriger verletzt sich selbst

Ein 18-Jähriger verlor gegen 19.30 Uhr völlig die Kontrolle über sich und zerschlug in einem Drogeriemarkt im City-Center Inventar und Auslagen. Wie die Polizei weiter berichtet, schlug der junge Mann auch mehrfach mit seinem Kopf gegen den Aufzug und hämmerte ihn auf den Boden.

Der 18-Jährige war stark betrunken und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde vom Sicherheitsdienst fixiert und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

In der Ledergasse gerieten ein 45-Jähriger sowie ein 33-Jähriger ebenfalls am Dienstagabend gegen 21 Uhr aneinander. Beide waren stark alkoholisiert und wurden handgreiflich. Ein dritter, allerdings unbekannter Mann, kam aus einer Gaststätte hinzu und ging den 45-Jährigen ebenfalls an.

In einer Gaststätte im Marktgäßle schlug ein 36-Jähriger am Dienstagabend gegen 22 Uhr einem anderen Gast mehrfach ins Gesicht und würgte ihn. Beide Personen waren stark alkoholisiert. Zudem zerriss der 36-Jährige einem weiteren Gast, der dem Geschädigten zur Hilfe kam, das T-Shirt.

In einer Gaststätte in der Straße Badmauer hat ein Unbekannter einem stark alkoholisierten 31-Jährigen am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr eine Ohrfeige bekommen. Der Täter trug womöglich eine rote Jacke, so die Polizei.