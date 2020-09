Christian Baron ist neuer Erster Bürgermeister

Der neue Erste Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd heißt Christian Baron (CDU). Am Mittwochabend hat sich der Gemeinderat getroffen, um den Nachfolger von Joachim Bläse zu wählen. Auf ihn fielen in der Wahl 27 Stimmen, Karin Schüttler erhielt 23 Stimmen. Es gab eine Enthaltung. Die Stelle war nach der Wahl des bisherigen Amtsinhabers Joachim Bläse zum Landrat des Ostalbkreises ausgeschrieben worden. Zur Wahl in der Gemeinderatssitzung traten letztlich noch zwei Bewerber an; zum einen der Jurist Christian Baron, zum anderen die Diplom-Verwaltungswirtin Karin Schüttler. Der 1980 in Schwäbisch Gmünd geborene Jurist und Gmünder CDU-Stadtrat ist derzeit Dezernent für Gesundheit, Ordnung und Verkehr im Landratsamt Esslingen. Die 1965 in Heilbronn geborene Diplom-Verwaltungswirtin Karin Schüttler war von 2000 bis 2011 Leiterin des Amts für Bildung und Sport in Schwäbisch Gmünd und wechselte dann als Leiterin des Schul-, Kultur- und Sportamts zur Stadt Heilbronn.