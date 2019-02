Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Omnibusunternehmens Abt (Stadtbus Schwäbisch Gmünd) am Freitag, 15. Februar, zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Davon betroffen ist der gesamte Stadtverkehr in Schwäbisch Gmünd sowie die Verbindungen in die Ortsteile. Fahrgäste müssen im Raum Schwäbisch Gmünd mit starken Einschränkungen im Nahverkehr rechnen.

Mit Beginn der Frühschicht soll der Warnstreik beginnen. Das Fahrpersonal wird sich nach Einschätzung des Verdi-Bezirks Ostwürttemberg-Ulm in hohem Umfang beteiligen. „Die Fahrer und Fahrerinnen in Schwäbisch Gmünd wollen ihren Beitrag leisten für eine angemessene Lohnerhöhung“, so Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ostwürttemberg-Ulm.

Hintergrund der Arbeitsniederlegung sind die Tarifverhandlungen im Land zwischen Verdi und dem Arbeitgeberverband Württembergisches Omnibusgewerbe (WBO). Diese hatten in der zweiten Verhandlungsrunde ein für aus Sicht der Gewerkschaft „viel zu geringes Angebot“ unterbreitet und streben einen Lohnabschluss über drei Jahre. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 5,8 Prozent für zwölf Monate und die Tarifierung der Ausbildungsvergütungen. Der Warnstreik in Schwäbisch Gmünd bildet den Abschluss der landesweiten Warnstreiks im privaten Omnibusgewerbe. „Die Fahrer und Fahrerinnen leisten hervorragende Arbeit unter oftmals widrigen Bedingungen“, sagt Verdi-.Bezirksgeschäftsführerin Winkler. Sie fordert eine angemessene Bezahlung: „Es ist unerträglich, dass Fahrer 200 Stunden und mehr im Monat arbeiten müssen, damit das Einkommen für die Familie reicht“.