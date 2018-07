Bunte Mischung: Schauspiel, Sandmalerei und Kirchenmusik

Auch in der kommenden Woche bietet das 30. Festival Europäische Kirchenmusik unter dem Festivalmotto „Mit allen Sinnen“ eine ganze Rihe von Konzerten an.

Dienstag, 31. Juli, 20 Uhr, Johanniskirche: Ausgehend von Chaplins Spielfilm „Rampenlicht“ (1952) hat Regisseurin Daniela Aue mit den Darstellern Stephanie Roser und Lukas Aue (Theater Spiel.Werk Ansbach) die Performance „Schwarzweiß“ geschaffen. Einen Blick hinter die Kulissen bietet ein von Intendant Klaus Stemmler moderiertes Künstlergespräch von 18.30 bis 19.15 Uhr im Refektorium des Prediger.

Donnerstag, 2. August, 21 Uhr, Johanniskirche: Sandfiction – Experiment 4k, der Name ist Programm: Die Gmünder Künstler eröffnen neue Wege der Sinnlichkeit. Schauspiel von Sarah Gros NF, Klänge des Violoncellos von Peter Nickel, elektronische Sounds von Xoforo und mit Sand gemalte Bilder von Chris Kaiser verschmelzen zu einem Science-Fiction-Konzert nach Motiven des Romans „Der Orchideenkäfig“ von Herbert W. Franke. Von 19.30 bis 20.15 Uhr findet ein von Klaus Stemmler moderiertes Künstlergespräch im Refektorium des Kulturzentrums Prediger statt.

Freitag, 3. August, 8.30 Uhr, Heilig-Kreuz-Münster, Abschlusskonzert Meisterkurs Orgelimprovisation: Im jährlichen Wechsel mit einem Wettbewerb für Orgelimprovisation lädt das Festival Europäische Kirchenmusik international gefragte Spezialisten ein, um jungen Teilnehmern eines Meisterkurses für Orgelimprovisation Tipps zu geben. 2018 ist Ansgar Wallenhorst zu Gast: Er gewann den Grand Prix beim Improvisationswettbewerb in Haarlem und konzertierte in Europa, Asien, Nordamerika und Australien. Heute lebt und arbeitet er als Kantor in Ratingen. Sein Meisterkurs widmet sich vom 31. Juli bis 3. August dem symphonischen Stil der französischen Tradition.

Freitag, 3. August, 21.30 Uhr, Sankt Franziskus: Live-Improvisation zu Buster Keatons „Der General“ aus den 20ern verspricht dieses Nachtkonzert. Der Stuttgarter Organist Peter Schleicher, mehrfacher Preisträger des Festival-Wettbewerbs, ist ein talentierter Improvisator, der alle klanglichen Finessen seines Instruments beherrscht.

Bach-Erlebnis der Profi-Liga

Samstag, 4. August, 20 Uhr, Augustinuskirche: Zum Ausklang des Festivals darf man sich auf Bachs „Johannespassion“ freuen. Die internationalen Profis um den jungen Stuttgarter Dirigenten Jörg Halubek verbindet eine gemeinsame Studienzeit. Nun kommen die inzwischen weltweit gefragten Ensemble-Mitglieder zusammen, um ihre Projekte der historischen Aufführungspraxis zu realisieren. Die Presse ist begeistert: „Jörg Halubek und das von ihm gegründete Ensemble ‚il Gusto Barocco‘ beweisen, dass sie zur ersten Riege der deutschen Barockorchester gehören.“ Von 18.30 bis 19.15 Uhr findet ein von Stephan Beck moderiertes Künstlergespräch mit Prof. Jörg Halubek im Refektorium des Kulturzentrums Prediger statt.

Sonntag, 5. August, 10.30 Uhr, Augustinuskirche: Dominik Englert (Marimbafon) und Josef Treutlein (Vibrafon), beide Jahrgang 1996, sind hochvirtuose Meister auf ihren Instrumenten und Bundespreisträger bei Jugend musiziert. Sie haben sich an der Musikhochschule Stuttgart kennengelernt und gestalten den ökumenischen Gottesdienst zum Ausklang des 30. Festivals Europäische Kirchenmusik. „Mit allen Sinnen“ lautet das Thema 2018, das die Künstler musikalisch aufgreifen. Arrangements und Werke von Bach bis Koppel stehen auf dem Programm. Orgelmusik von Bezirkskantor Thomas Brückmann umrahmt die Liturgie mit Pfarrer Matthias Plocher und Dekan Robert Kloker.