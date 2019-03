Die Mirage Show ist am Samstag, 13. April, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Theater im Kunstwerk Braighausen, Haflingerstraße 6, in Bartholomä zu Gast. Bunt, glamourös und faszinierend, so beschreibt sich die Mirage Show, die in die märchenhafte Welt der Travestie entführen will, selbst. Auf einzigartige Weise verstehen es die Damen, mit Stand-up-Comedy, Parodien, pointierten Conferéncen, beeindruckenden Kostümen und Livegesang einen Showcocktail zu mixen. Und wen wundert es, dass man am Ende leicht vergisst, dass nicht alles Frau ist was da glänzt. Künstlerinnen an diesem Abend sind Criselda Crescini, Sammy Holiday und Lady Vikky Winchester. Foto: Mirage