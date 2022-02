So geht es der Ostalb-Bundestagabgeordneten in ihren ersten Tagen als Grünen-Vorsitzende

Auf ihrem jüngsten Parteitag haben die Grünen Ricarda Lang und Omid Nouripour mit 76 Prozent Zustimmung zu ihren neuen Vorsitzenden gewählt. Nachdem in dieser Woche auch die Briefwahlstimmen ausgezählt wurden, sind die beiden offiziell im Amt bestätigt.

Damit treten sie die Nachfolge von Annalena Baerbock (Bundesaußenministerin) und Robert Habeck (Bundeswirtschaftsminister) an. Mit 28 Jahren ist Ricarda Lang, die für den Wahlkreis Backnang/Schwäbisch Gmünd in den Bundestag eingezogen ist, die jüngste Parteivorsitzende der Geschichte.

„Erstmal bin ich unfassbar dankbar, aber schaue auch mit großem Respekt auf alles, was jetzt vor mir liegt“, erzählt Lang im Interview mit „Regio TV“ und den „Aalener Nachrichten“. Schon in den wenigen Tagen seit ihrer Ernennung habe sich ihr Alltag enorm verändert.

Verhandlungen auf Augenhöhe

In den vergangenen Jahren habe sie sich vor allem in den Bereichen Gleichberechtigung und Sozialpolitik profiliert. Als Vorsitzende sei sie nun aber in erster Linie Generalistin und müsse sich mit sämtlichen Themen von russischen Gaslieferungen bis hin zu Kindersofortzuschlägen auseinandersetzen.

Ganze 18 Jahre liegen zwischen Lang und ihrem Co-Vorsitzenden Nouripour. Doch ihr junges Alter stelle sie vor keinerlei Probleme. Bereits während der Sondierungs- und Koalitionsgespräche für die neue Ampelregierung habe sie an einem Tisch mit Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) verhandelt.

Trotz mancher Differenzen sei der gegenseitige Umgang stets auf Augenhöhe gewesen, sagt Lang. „Ich bin auch ziemlich stolz darauf, Politik in einer Partei zu machen, in der das Alter eben nicht entscheidend ist, was einem politisch zugetraut wird.“

Schwaches Umfrageergebnis

Dennoch wird die 28-Jährige die Parteibasis erst von ihrer politischen Kompetenz überzeugen müssen. Laut einer Umfrage des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ hält nur rund die Hälfte der Grünen-Anhänger Lang und Nouripour für die richtige Besetzung der Parteispitze.

Ricarda Lang wolle sich davon aber nicht unterkriegen lassen. „Wir hatten einen guten Start“, sagt sie über die ersten Tage nach der Ernennung der neuen Doppelspitze, der sie wegen einer Corona-Infektion von zu Hause aus beiwohnen musste. Wichtig sei ihr vor allem, nun 100 Prozent zu geben.

Wo Nachhaltigkeit drauf steht, muss auch Nachhaltigkeit drin sein. Ricarda Lang, Bundestagsabgeordnete

Erst kürzlich hatte Lang von sich reden gemacht, als sie sich klar gegen den Entscheid in der EU-Taxonomie positionierte, Gas und Atomkraft als „nachhaltige Energien“ zu klassifizieren. Ihrer Meinung nach werde hierbei ein Instrument der EU für „Greenwashing“ missbraucht, also einen Etikettenschwindel beim vermeintlichen Ausbau grüner Energien.

Für Lang steht fest: „Wo Nachhaltigkeit drauf steht, muss auch Nachhaltigkeit drin sein.“ Ihr sei jedoch bewusst, dass es „unglaublich schwierig“ werde, an dem Beschluss der EU zu rütteln.

Zeit für den Wahlkreis

Ihr Terminkalender habe sich seit dem vergangenen Parteitag ziemlich gefüllt. Aber klar sei, dass sie für ihren Wahlkreis Zeit freischaufeln werde, betont Lang. Anfang März werde sie für die Eröffnung des neuen Wahlkreisbüros das nächste Mal persönlich nach Schwäbisch Gmünd reisen.

Das Konzept der Einrichtung bezeichne sie als „grünes Wohnzimmer“, das den Bürgerinnen und Bürgern stets für Auskünfte und politische Diskussion offenstehe. Im Bundestag wolle Lang aber nicht nur für ihren Wahlkreis und ihre Partei, sondern grundsätzlich für alle Menschen einstehen.

Sie sei gegen die Betrachtungsweise, dass Politikerinnen und Politiker zwangsläufig selbst bestimmte Merkmale erfüllen müssten, um für die Interessen verschiedener Bevölkerungsgruppen einzutreten. „Es gibt auch genug Männer, die gute Politik für Frauen machen“, unterstreicht sie ihre Sicht der Dinge.