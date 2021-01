Das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ ruft zum dezentralen und digitalen Protest gegen eine Veranstaltung der AfD am Sonntag, 24. Januar, im städtischen Congress-Centrum (CCS) auf.

Es handelt sich um eine AfD-Wahlkampfveranstaltung am Sonntagabend im Peter-Parler-Saal des CCS. Bereits am Freitag hatte OB Richard Arnold im Verwaltungsausschuss dazu Stellung genommen. Juristisch sei die Veranstaltung rechtens, doch nicht alles, was erlaubt sei, sei auch sinnvoll, sagte er. Angesichts der Corona-Situation halte er eine Präsenzveranstaltung für ein Spiel mit dem Feuer.

Auch das Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“ verweist auf die sich verschärfende Situation im Mutlanger Krankenhaus und die steigenden Inzidenzzahlen in Schwäbisch Gmünd. Um dieser Situation gerecht zu werden, habe das Bündnis entschieden, von einer großen Mobilisierung zum Protest gegen die AfD abzusehen.

Stattdessen rufen die Verantwortlichen dazu auf, sich digital und dezentral zu beteiligen und von einer größeren Präsenz vor Ort abzusehen. Nur eine geringe Zahl von Beteiligten werde für die Vorbereitung und Umsetzung anwesend sein, etwa der Vorbereitungskreis, die Redner, Aufbau- und Abbauhelfer und Ordner. Dafür werde der Protest via Live-Stream vom Congress-Centrum ins Internet übertragen.

„Wir haben eine Mix aus Reden, Audio- und Videobotschaften von den unterstützenden Parteien, Gewerkschaften und zivilgesellschaftlichen Organisationen vorbereitet und werden diese via Live-Stream vom Congress-Centrum aus senden. Zusätzlich wird es musikalische Videobeiträge von Felix Schurr und Carina Deutscher geben“, so die Ankündigung.

Das Bündnis findet es „untragbar, dass die Veranstaltung der AfD ermöglicht wird“ und könne es weiterhin „nicht nachvollziehen, warum der rechtliche Schritt der Aufkündigung des Mietverhältnisses nicht gewagt wird. Uns sind die Gerichtsurteile bekannt, dennoch hätten wir uns gewünscht, dass die Stadt mit einer Absage ein klares politisches Signal (zumindest in einem ersten instanzlichen Schritt) sendet.“

Weiter heißt es in einer Pressemitteilung des Bündnisses „Aufstehen gegen Rassismus“: Die Parolen der AfD sowie die der Coronaleugner und Querdenker seien ein Hohn für alle Menschen, die sich bestmöglich seit Monaten an Einschränkungen und social distancing halten, an Corona erkrankten und vor allem für alle, die bereits Angehörige an das Virus verloren hätten. Diese Partei sei unwählbar für alle Beschäftigten, die aktuell in den Gesundheitsämtern, Pflegeheimen und Krankenhäusern die volle Wucht der Pandemie bewältigen müssten, für alle Verwaltungskräfte, Lehrer und Eltern, die mit den Herausforderungen des Homeschoolings zu kämpfen hätten, und für alle, die aufgrund der Pandemie bereits ihre berufliche Tätigkeit verloren, ihre Gastronomie oder Läden hätten aufgeben müssen.

Das Bündnis ruft zu Solidarität statt Hetze auf. Man brauche keine nationalstaatlichen Verengungen, keinen Abbau von Hilfssystemen und keine weitere Entlastung der Wirtschaft auf dem Rücken der Beschäftigten, sondern „eine gerechte Verteilung der Maßnahmen, der Kosten für die Krise und der medizinischen Errungenschaften im internationalen Kontext“.

25 Organisationen unterstützen den Aufruf: DGB Ortsverband Schwäbisch Gmünd, DGB Kreisverband Ostalbkreis, IG Metall Schwäbisch Gmünd, a.l.s.o. e.V., Jugendkulturinitiative e.V. Schwäbisch Gmünd, Aidshilfe Schwäbisch Gmünd e.V., AK Asyl Schwäbisch Gmünd e.V., ver.di Schwäbisch Gmünd, SPD-Ortsverein Schwäbisch Gmünd, Die LINKE Ortsverband Schwäbisch Gmünd, Frauen*initiative Schwäbisch Gmünd, Kreisfrauenrat Ostalb e.V., Rainbow-Refugees, DIE PARTEI (KV Ostalb, Rems-Murr und OV Schwäbisch Gmünd), Gegen Vergessen für Demokratie e.V. Regionalgruppe Ostwürttemberg, Junge GEW Ostwürttemberg, Evangelische Dekanin Ursula Richter, Katholischer Dekan Robert Kloker, Solid Ostalb, Partnerschaft für Demokratie Ostalbkreis, attac Aalen, Omas gegen rechts Aalen, New Limes e.V., Buabaspitzla, Pluspunkt Schwäbisch Gmünd.