Brandstiftung: Täter legen in Kosmetikstudio Feuer.

Am Mittwochmorgen um kurz nach 2 Uhr ist der Polizei ein Brand in einem Kosmetikstudio im Radgäßle gemeldet worden. Vor Ort konnten zwei Brandherde festgestellt werden, so dass derzeit von einer Brandstiftung ausgegangen werden muss.

In dem Haus befinden sich neben dem Kosmetikstudio zwei Wohnungen, die von insgesamt fünf Personen bewohnt werden. Alle Bewohner befanden sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits vor dem Gebäude; alle blieben unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter oder den Tätern blieb bislang erfolglos. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd gelöscht. Der entstandene Schaden wird derzeit auf etwa 80 000 Euro geschätzt.