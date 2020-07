Brand verursacht hohen Schaden

Ein Gesamtschaden von ungefähr 20 000 Euro ist durch einen Brand eines Verteilerkastens entstanden. Es passierte am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr in Beiswang. Der Verteilerkasten einer Photovoltaik-Anlage fing vermutlich infeines technischen Defekts Feuer und brannte aus. Ein zweiter Verteilerkasten nebenan sowie ein in der Nähe stehender Laster wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte die Feuerwehr Böbingen verhindern, die mit 14 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz war.